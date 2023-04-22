На продажу выставили идеальный «ВАЗ-2101»: он стоит дороже новой Lada Vesta

В линейке «вазовской» классики эта модель стоит особняком. Ведь именно она в свое время стала первооткрывательницей линейки автомобилей Волжского автомобильного завода. До сегодняшних дней таких машин в хорошем состоянии дожило совсем немного. Одну из них недавно выставили на продажу в России.

Объявление, предлагающее приобрести «ВАЗ-2101», появилось на крупном отечественном классифайде. Заявлено, что машина находится в «идеале» и обладает конвейерным номером 0000905, то есть входит в первую серию выпущенных «копеек».

Автомобиль пережил процедуру реставрации с использованием 97% оригинальных комплектующих, что привело его практически к заводскому состоянию.

Специалисты, занимавшиеся возвращением этой машины в исходный внешний и технический вид постарались максимально приблизиться по точности реставрации к 100-процентному идеалу.

В объявлении отдельно отмечается, что кропотливая работа осуществлялась с особым вниманием ко всем элементам автомобиля:

«Работа над автомобилем была тщательной, неспешной и достаточно трудоемкой. Реставрационные воздействия коснулись практически каждой детали».

Разумеется, все это сказалось на итоговой цене 53-летней машины. За нее планируют выручить 1 миллион 600 тысяч рублей. Примерно за эти же деньги в России сейчас можно приобрести новую Lada Vesta в богатой комплектации.