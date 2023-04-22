Этот роскошный кроссовер скоро приедет в Россию: что известно об Avatr 11

Автором этой модели является китайский стартап Avatr Technology, который был создан тремя крупнейшими «поднебесными» компаниями – Changan, Huawei и CATL. Первая делает автомобили, вторая является IT-гигантом, а последняя специализируется на выпуске аккумуляторов. Дебютная модель Avatr (кроссовер с индексом 11) уже продается в КНР, но вскоре доберется и до России.

Автомобиль представляет собой электрический SUV премиального сегмента, выполненный в купеобразном форм-факторе. Машину построили на модульной платформе CHN собственной разработки Avatr с передней подвеской на двойных поперечных рычагах и задней «многорычажкой».

Длина кроссовера составляет 4880 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1610 мм, а колесная база растянулась до 2975 мм. Двери «паркетника» – безрамочные, а дверные ручки скрыты в кузове и выдвигаются, когда к машине подходит ее владелец.

В полноприводном исполнении Avatr 11 комплектуется двумя электрическими двигателями, суммарно выдающими 578 лошадиных сил. С таким набором с места до первой «сотни» кроссовер способен разгоняться менее чем за 4 секунды, а также достигать скорости в 200 километров в час. Но есть и одномоторная версия с передним приводом и мощностью 313 л.с.

Запас хода модели в зависимости от емкости батареи фирмы CATL может варьироваться в пределах 555 – 705 километров.

Появление в России Avatr 11 уже подтверждено. В апреле первые автомобили добрались до Москвы, где будет проходить процедура их сертификации. Продавать машины собираются через дилерскую сеть Changan.

Сколько будут стоить такие автомобили пока неясно, но за параллельно импортированные кроссоверы у нас сейчас просят примерно 8,5 миллионов рублей.

В Китае, разумеется, цены на Avatr 11 гораздо ниже. Переднеприводная версия стоит от 320 тысяч юаней или 3 миллиона 780 тысяч рублей, а полноприводная оценена минимум в 350 тысяч юаней (4 миллиона 135 тысяч рублей).