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Этот роскошный кроссовер скоро приедет в Россию: что известно об Avatr 11

Близкий по габаритам к BMW X6 китайский вседорожник появится в России в этом году

Текст: Ростислав Архипов
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Автором этой модели является китайский стартап Avatr Technology, который был создан тремя крупнейшими «поднебесными» компаниями – Changan, Huawei и CATL. Первая делает автомобили, вторая является IT-гигантом, а последняя специализируется на выпуске аккумуляторов. Дебютная модель Avatr (кроссовер с индексом 11) уже продается в КНР, но вскоре доберется и до России.

Автомобиль представляет собой электрический SUV премиального сегмента, выполненный в купеобразном форм-факторе. Машину построили на модульной платформе CHN собственной разработки Avatr с передней подвеской на двойных поперечных рычагах и задней «многорычажкой».

Длина кроссовера составляет 4880 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1610 мм, а колесная база растянулась до 2975 мм. Двери «паркетника» – безрамочные, а дверные ручки скрыты в кузове и выдвигаются, когда к машине подходит ее владелец. 

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В полноприводном исполнении Avatr 11 комплектуется двумя электрическими двигателями, суммарно выдающими 578 лошадиных сил. С таким набором с места до первой «сотни» кроссовер способен разгоняться менее чем за 4 секунды, а также достигать скорости в 200 километров в час. Но есть и одномоторная версия с передним приводом и мощностью 313 л.с.

Запас хода модели в зависимости от емкости батареи фирмы CATL может варьироваться в пределах 555 – 705 километров.

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Появление в России Avatr 11 уже подтверждено. В апреле первые автомобили добрались до Москвы, где будет проходить процедура их сертификации. Продавать машины собираются через дилерскую сеть Changan.

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Сколько будут стоить такие автомобили пока неясно, но за параллельно импортированные кроссоверы у нас сейчас просят примерно 8,5 миллионов рублей. 

В Китае, разумеется, цены на Avatr 11 гораздо ниже. Переднеприводная версия стоит от 320 тысяч юаней или 3 миллиона 780 тысяч рублей, а полноприводная оценена минимум в 350 тысяч юаней (4 миллиона 135 тысяч рублей). 

Источник:Changan, Daily-Motor.Ru

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