Роскошный кроссовер Toyota Century выехал на тесты: первые фото

Компания Toyota приступила к первым испытаниям своего перспективного проекта, проходящего под именем Century. Речь идет совсем не о знаменитом седане, который очень популярен в Японии среди состоятельных жителей страны, а о внедорожной модели, по габаритам близкой к Toyota Land Cruiser 300.

Слухи о том, что седан Century превратится в роскошный кроссовер, ходят уже давно, однако никаких подтверждений этому факту кроме рендеров от независимых дизайнеров (как, к примеру, на заглавном фото) до сих пор не было. Однако теперь, похоже, сомневаться в том, что у «Тойоты» появится собственный премиальный кроссовер, не приходится.

На шпионских фотографиях прототип новой модели облачен в плотный камуфляж, который не позволяет рассмотреть существенную часть экстерьера автомобиля.

Впрочем, даже с учетом камуфляжа можно сказать, что люксовый «паркетник» Toyota получит строгий дизайн с необычными фарами, разделенными на две секции, а также выполненными по аналогии с передней оптикой задними фонарями.

Технических подробностей об SUV-модели Century пока почти нет, но, скорее всего, автомобиль никак не будет связан с одноименным седаном.

Предполагается, что в основу кроссовера ляжет платформа американского кроссовера Grand Highlander, которая позволит организовать на втором ряду достаточное пространство для индивидуальных кресел, как в Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.

Если эта информация подтвердится, то под капотом модели может расположиться гибридная силовая установка мощностью 367 лошадиных сил и 542 Нм крутящего момента.

По мнению журналистов японских СМИ, стоить новый вседорожник Century будет не менее 15 миллионов иен или чуть более 9 миллионов рублей по текущему курсу.