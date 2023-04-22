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Роскошный кроссовер Toyota Century выехал на тесты: первые фото

Будущий самый дорогой кроссовер бренда попался в объективы фотошпионов

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Toyota приступила к первым испытаниям своего перспективного проекта, проходящего под именем Century. Речь идет совсем не о знаменитом седане, который очень популярен в Японии среди состоятельных жителей страны, а о внедорожной модели, по габаритам близкой к Toyota Land Cruiser 300.

Слухи о том, что седан Century превратится в роскошный кроссовер, ходят уже давно, однако никаких подтверждений этому факту кроме рендеров от независимых дизайнеров (как, к примеру, на заглавном фото) до сих пор не было. Однако теперь, похоже, сомневаться в том, что у «Тойоты» появится собственный премиальный кроссовер, не приходится.

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На шпионских фотографиях прототип новой модели облачен в плотный камуфляж, который не позволяет рассмотреть существенную часть экстерьера автомобиля.

Впрочем, даже с учетом камуфляжа можно сказать, что люксовый «паркетник» Toyota получит строгий дизайн с необычными фарами, разделенными на две секции, а также выполненными по аналогии с передней оптикой задними фонарями.

عربي كوردى Englishصور تجسسية لتويوتا سنشري SUVحصرياً أولى الصور التجسسية لتويوتا سنشري SUV موديل 2024 أثناء الإختبارات في اليابان . 1

Технических подробностей об SUV-модели Century пока почти нет, но, скорее всего, автомобиль никак не будет связан с одноименным седаном. 

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Предполагается, что в основу кроссовера ляжет платформа американского кроссовера Grand Highlander, которая позволит организовать на втором ряду достаточное пространство для индивидуальных кресел, как в Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.

Если эта информация подтвердится, то под капотом модели может расположиться гибридная силовая установка мощностью 367 лошадиных сил и 542 Нм крутящего момента.

По мнению журналистов японских СМИ, стоить новый вседорожник Century будет не менее 15 миллионов иен или чуть более 9 миллионов рублей по текущему курсу. 

Источник:Clublexus

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