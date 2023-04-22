В Сети показали, как будет выглядеть новая Tesla Model 3: первый рендер

На прошлой неделе в Сеть оказались слиты первые фотографии обновленного электрокара Tesla Model 3, который еще только ожидает официальной премьеры.

На снимках новинку можно было рассмотреть лишь частично, поскольку по крайней мере четверть ее кузова оказалась прикрыта защитным чехлом.

Независимые дизайнеры из ателье «Sugar Design» воспользовались этой возможностью, чтобы продемонстрировать полноценный внешний облик новой «тройки», опубликовав первый ее рендер. На изображении, выложенном на официальных страницах тюнеров в интернете, показана Model 3 выкрашенная в белый цвет с черной крышей.

Как видно на этой компьютерной визуализации, передняя часть кузова электрокара выполнена с оглядкой на суперкар Tesla Roadster. Машине достался новый бампер и другие фары, ставшие заметно более узкими.

Как будет выглядеть корма автомобиля пока неизвестно, но, скорее всего, существенных изменений в задней части седана ожидать не стоит.

Определенные перемены должны произойти в салоне Model 3, где, как ожидается, появится полноценная приборная панель. На шпионских фотографиях с водительской стороны был заметен некий бугорок, который и может оказаться новой деталью в интерьере самой бюджетной на сегодня «Теслы».

Производство реформенной Model 3 должно начаться уже в начале осени этого года. Впоследствии аналогичное обновление переживет и кроссовер Model Y, выпуск которого в новом виде начнут не раньше октября 2024 года.