Range Rover Sport SV: раскрыта дата дебюта конкурента BMW X5 M

Компания Jaguar Land Rover анонсировала скорый дебют нового спортивного внедорожника Range Rover Sport SV. Автомобиль окажется преемником модели SVR с «наддувным» V8. Накануне британский бренд опубликовал видеоролик, демонстрирующий разработку этой модели.

Согласно информации, раскрытой компанией, новинка успешно завершила тестовые испытания, которые проходили во Франции, Италии, Швеции и Объединенных Арабских Эмиратах.

Первая партия таких машин будет выпущена ограниченным тиражом, однако впоследствии конкуренты BMW X5 M станут доступны для всех желающих по предзаказу.

На тизерном видео можно было рассмотреть ряд деталей интерьера этой модели. Судя по стоп-кадрам, машине достанется рулевое колесо с маркировкой SV, специальный режим SV drive, а также подрулевые переключатели с красной подсветкой.

Предполагается, что 4,4-литровый V8 во внедорожнике заменят на твин-турбированный агрегат от BMW. Range Rover Sport P530 уже использует 4,4-литровый мотор BMW с двойным «наддувом», который обеспечивает ему 530 лошадиных сил и 750 Нм момента, но новый агрегат практически наверняка переплюнет эти показатели. Причем существенно.

Австралийская пресса пишет, что мощность Range Rover Sport SV составит 662 лошадиные силы и 850 Нм крутящего момента.

Официальная премьера Range Rover Sport SV состоится 31 мая.