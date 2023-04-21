Раскрыты цены на новый кроссовер Geely: это «крутой» Atlas, который привезут в Россию

Официальная премьера альтернативной версии кроссовера Geely Boyue L, ставшего сменщиком известного в России Atlas Pro, состоялась еще в конце марта. Машине досталась приставка к названию «Cool» (в переводе с английского «крутой») и полностью новый дизайн. Спустя почти месяц Geely назвала дату начала продаж этой модели в Китае, а также раскрыла ее цены.

Официальный запуск Boyue Cool в «Поднебесной» запланирован на 26 апреля. Просить за кроссовер будут от 109 до 129 тысяч юаней. При пересчете на российскую валюту это около 1 миллиона 300 – 1 миллиона 530 тысяч рублей.

Внешний облик кроссовера использует язык дизайна Geely Starburst Vision и ориентирован на молодежную аудиторию. Длина модели составляет 4510 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1650 мм, а размер колесной базы равен 2701 мм.

Geely Boyue Cool (в России, очевидно, его назовут Atlas Cool) получил головную оптику с длинными вертикальными «клыками», массивную радиаторную решетку с необычным рисунком, а также задние фонари в виде бумерангов, объединенные тонкой линией со светодиодными штрихами. Дополняет картину спортивности фальш-диффузор, интегрированный в задний бампер, а также раздвоенный спойлер на верхней части пятой двери.

Внутри Atlas Cool будет установлена 10,25-дюймовая цифровая комбинация приборов и 13,2-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, в который интегрирована система управления климатической системой и многими другими функциями.

Приводить в движение кроссовер предстоит 1,5-литровому бензиновому «наддувному» мотору мощностью 181 лошадиную силу (290 Нм), агрегатированному 7-скоростным преселективным «роботом» и передним приводом.

Продавать Geely Boyue Cool собираются как в Китае, так и в других странах. В их число определенно входит и Россия, но сроки появления этой модели на нашем рынке пока не раскрываются.

Впрочем, одно можно сказать точно – стоить такой кроссовер в РФ явно будет в несколько раз дороже, чем в родной для него «Поднебесной».