Chery показала флагманский кроссовер Tiggo 9 вживую: его привезут в Россию

Компания Chery привезла на автомобильную выставку в Шанхае кроссовер, который займет место флагмана в линейке китайской марки. Более того, вскоре его появления можно ожидать и на российском рынке.

Речь идет о модели Tiggo 9. Дизайн этого большого вседорожника не был секретом еще с начала этого года, когда в Сеть утекли первые его официальные изображения.

Новинке Chery досталась массивная радиаторная решетка, украшенная вертикальными ламелями. Посередине ее расположился светящийся логотип марки.

Бампера кроссовера получили агрессивный дизайн, а задние фонари выполнили единым сквозным элементом, тогда как дверные ручки оказались скрыты в кузове.

Что касается внутреннего убранства, то главной особенностью в нем стала новомодная единая консоль, совмещающая в себе дисплеи цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы. При этом селектор КПП было решено перенести с центрального тоннеля на рулевое колесо, а количество воздуховодов увеличить до 27.

В основу Tiggo 9 легла модульная платформа Mars 2.0. Длина кроссовера оказалась равна 4820 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1699 мм, а колесная база растянулась до 2820 мм.

В Китае продавать новинку Chery будут как в обычной гибридной версии на базе 2-литрового мотора мощностью 254 л.с. и 390 Нм, так и подзаряжаемой (ее производительность пока не раскрыта). Привод – полный (Super Hybrid Drive).

Перспективы появления Tiggo 9 в России выглядят весьма позитивными. Ранее пресс-служба китайской марки подтвердила, что рассматривает возможность вывода этой модели на наш рынок.

При этом пока непонятно, будет ли автомобиль предлагаться под головным брендом Chery, либо же для него задействуют имя суббренда Jaecoo. Так или иначе, но до дилеров новинка доедет не раньше осени этого года.