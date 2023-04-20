В Германии назвали Lada X-cross 5 самой современной «Ладой» за всю историю

В середине апреля компания «АвтоВАЗ» провела дилерскую конференцию в Сочи, на которой показала новую модель Lada с китайскими корнями. Ей оказался кроссовер X-cross 5, представляющий собой клона «поднебесного» вседорожника FAW Bestune T77. Производство этой модели на экс-заводе Nissan в Петербурге планируют начать летом.

Не обошла стороной эта новость и немецкую прессу. В частности, авторитетное издание «Auto motor und Sport». Статья в немецком журнале начинается с явного упоминания того, что новая Lada является точной копией популярного китайского автомобиля марки FAW.

«Похоже, русские нашли золото в Китае. В Сочи представили новую модель Lada X-Cross. И выглядит она точно так же, как FAW Bestune T77, который, как мы знаем, выпускается в КНР. За исключением, пожалуй, лишь больших букв Lada спереди и сзади», – пишет явно с издевкой автор заметки.

Впрочем, тут же делается ремарка, что с уходом Renault «АвтоВАЗу» пришлось непросто в поиске партнеров, так что особого выхода у него не было.

Далее следует описание технических характеристик машины, включая ее 1,5-литровый бензиновый мотор, который в случае с Bestune T77 развивает 160 лошадиных сил, передавая всю мощность на передние колеса через 6-скоростную МКПП или 7-диапазонный «робот». Но не обошлось без колкости и здесь. Вот только не согласиться с ним сложно.

«Все это значит, что агрегатная линейка этой машины выглядит значительно современнее старых вариантов двигателей и трансмиссий Lada, которые используются, к примеру, в классической Niva».

Что касается цен, то немцы уверены, что стоить Lada X-cross 5 будет около 2 миллионов 170 тысяч рублей или примерно 24 тысячи евро.

Резюмируя «Auto motor und Sport» отмечает, что новый кроссовер Lada на базе FAW станет первой серийной моделью российской марки, вышедшей после эпохи Renault, попутно удостоив автомобиль звания «самой современной Лады за всю историю».