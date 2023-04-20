В Китае показали сменщика в России Kia Sportage и Toyota RAV4: это кроссовер Jetour X-2 

О том, что китайский бренд Jetour (входит в состав Chery) появится на рынке России, стало известно еще прошлой осенью. С тех пор компания запустила местный сайт, а также обзавелась дистрибьютором. Им стала фирма «Джетур Мотор Рус».

Первой моделью Jetour, которая отправится покорять российские просторы, станет кроссовер Dashing. Но в будущем этот список пополнится, в том числе, и абсолютными новинками, которые представили на этой неделе на выставке в Шанхае.

Одной из них оказался концептуальный компакт-кроссовер Jetour X-2. Машину показали журналистам и общественности с полностью тонированными стеклами, не позволяющими заглянуть внутрь. А вот что можно было рассмотреть в деталях, так это экстерьер автомобиля.

Кроссоверу, по габаритам схожему с Kia Sportage и Toyota RAV4, вопреки ожиданиям досталась простая, а не 2-этажная оптика, необычный передний бампер, сочетающийся с широкой радиаторной решеткой, скрытые в кузове дверные ручки, затемненные задние фонари в форме единого блока, а также агрессивный задний бампер с имитацией диффузора.

Техническая часть модели, разумеется, пока не раскрывается. Впрочем, подробности о ней должны появиться уже скоро, поскольку серийный вариант X-2 обещают представить в течение этого года.

Когда автомобиль появится в России неизвестно, но можно предположить, что не раньше середины 2024 года. До этого момента Jetour собирается начать продажи на нашем рынке двух других моделей – Dashing и X90 Plus. До дилеров они доберутся в ближайшие месяцы.