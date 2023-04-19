В России пытаются продать редкий экспортный ВАЗ-2108 в кузове кабриолет

На одном из крупнейших отечественных автомобильных классифайдов опубликовано объявление о продаже редкого кабриолета на базе ВАЗ-2108, привезенного из Канады. Автомобиль изготавливался компанией Lada of Canada специально для местного рынка.

В 90-х свет увидела лишь небольшая партия таких машин. Их главной особенностью было использование задних боковых панелей кузова и частично крышки багажника от 4-дверки ВАЗ-21099.

От обычной «восьмерки» кабриолеты помимо прочего отличались наличием складывающегося тканевого верха, а также усиленным кузовом.

Выставленный на «Авито» автомобиль был выпущен в 1993 году и, как заявляет продавец, «восстановлен в оригинал до болтика», находясь в отличном состоянии. Более того, на кузове машины сохранились родные канадские шильдики. Вместе с кабриолетом его владелец готов отдать комплект выставочных колесных дисков Melber, обутых в покрышки EX-85.

Приводит в движение машину полуторалитровый бензиновый мотор мощностью 75 лошадиных сил, сочетающийся с пятискоростной механической трансмиссией.

Что интересно, этот автомобиль уже продавался ранее. В 2017 году за него собирались выручить 1 миллион рублей, а спустя 4 года – 1 миллион 300 тысяч рублей.

Сейчас же цена в объявлении составляет ни много ни мало 1 миллион 600 тысяч рублей.