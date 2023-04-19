В России продают редкий пляжный кабриолет на базе ВАЗ-2105: он сделан в Германии

«Самая необычная в мире иностранная, но при этом серийная переделка из Жигулей». Именно так описывает выставленную на продажу машину ее владелец.

Речь идет о единственном экземпляре в России модели Bohse Euro-Star. Соответствующее объявление редакция Daily-Motor.Ru обнаружила на одном из крупнейших российских автомобильных классифайдов страны.

Такие пляжные кабриолеты в свое время выпускала немецкая фирма Bohse Automobilbau GmbH. Рецепт превращения советской «классики» в совсем непохожий на нее автомобиль был прост – машину полностью «раздевали» от лишнего металла, устанавливая сверху легкий кузов, который был выполнен из стеклопластика.

Технически такие автомобили не представляли собой ничего выдающегося, комплектовавшись 1,2-литровой рядной карбюраторной «четверкой», выдающей 60 лошадиных сил, связку которой составляла механическая трансмиссия.

По словам продавца, конкретно этот экземпляр Bohse Euro-Star был приобретен им в Германии в 1995 году. Перед тем, как поставить его на учет, машина прошла цикл испытаний на Дмитровском автополигоне НАМИ.

Суммарно Bohse Automobilbau GmbH выпустила около 200 таких машин, но до наших дней от этого числа сохранилось чуть более 10 процентов.

Очевидно, что редкость автомобиля сказалась и на его итоговой цене. За переделанный немцами ВАЗ-2105 его владелец планирует выручить 2 миллиона рублей, что сопоставимо с ценой новых китайских кроссоверов.