Энтузиасты заменили в Lamborghini Gallardo бензиновый двигатель на дизельный: вот что получилось

Большинство автомобилей Lamborghini комплектуются бензиновыми двигателями V10 или даже V12, производительности которых оказывается более, чем достаточно для их владельцев. Порой итальянские спорткары получают настроенные версии, но в большинстве случаев доработки сводятся к добавлению к стандартному мотору пары турбин или изменении программного обеспечения блока управления ДВС.

Тюнеры из ателье «1 Way Diesel Performance Diesel», судя по названию которого в нем явно не жалуют бензиновые двигатели, решились на то, чтобы кардинально модернизировать один из самых знаменитых Lamborghini на планете – Gallardo, попытавшись заменить бензиновый мотор на дизельный. И этом им удалось.

Проект полностью готов и даже успешно эксплуатируется на дорогах общего пользования, извергая черным дым из модифицированной выхлопной системы.

Вместе с новым двигателем в «1 Way Diesel Performance Diesel» слегка доработали внешний облик машины, установив на нее боди-кит и большие колесные диски, а также предусмотрели пневмоподвеску.

Приводит в движение дизельный Gallardo рядная шестерка с двумя турбинами, установка которого в кузов Lamborghini оказалась той еще задачей, потребовавшей разрезания части кузова и установки полностью новых пластин крепления силового агрегата.

Какова мощность дизельного «Ламбо» неизвестно, но, скорее всего, она превышает заводские 500 лошадиных сил и совершенно точно выше стоковых 510 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии для мотора, работающего на «тяжелом топливе», выступает 6-скоростная МКПП.