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На продажу выставили редкий экспортный ГАЗ 22 Волга в кузове универсал

Такие 5-дверки выпускались на заводе «ГАЗ» с 1962 по 1970 годы и обладали вместительным багажником и высокой грузоподъемностью

Текст: Ростислав Архипов
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Автомобили «ГАЗ» в свое время экспортировались во множество стран, среди которых был и Ливан. В число моделей горьковского автозавода, которые отправлялись на Ближний Восток, помимо прочих входили и редкие «22-е Волги» в кузове универсал.

Объявление о продаже одного из таких автомобилей редакция Daily-Motor.Ru обнаружила на крупном российском классифайде.

Речь идет об универсале 1968 года выпуска с пробегом в 80 тысяч километров. Машина оснащена 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 75 лошадиных сил, работающим в связке с механической коробкой передач. Максимальная скорость автомобиля – 120 км/ч.

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По словам продавца, конкретно этот ГАЗ 22 проходил службу в Ливане и сейчас находится «на отличном уверенном ходу». Перед тем, как выставить его на «Авито», владелец машины провел техническое обслуживание всех систем автомобиля. 

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Для того, чтобы избежать множества однотипных вопросов, мужчина опубликовал шпаргалку для покупателей:

Вопрос: своим ходом в Анапу уедет? Ответ: уедет хоть в Хабаровск;
Вопрос: есть 500 тысяч рублей отдашь? Ответ: нет, цена указана;
Вопрос: поменяемся на мотоцикл, корову, сланцы для бани? Ответ: нет.

Стоит машина, разумеется никак не 500 тысяч рублей, как хотелось бы многим. За нее продавец планирует выручить на 300 тысяч рублей больше – то есть 800 тысяч рублей. 

Источник:Авито

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