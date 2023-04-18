На продажу выставили редкий экспортный ГАЗ 22 Волга в кузове универсал

Автомобили «ГАЗ» в свое время экспортировались во множество стран, среди которых был и Ливан. В число моделей горьковского автозавода, которые отправлялись на Ближний Восток, помимо прочих входили и редкие «22-е Волги» в кузове универсал.

Объявление о продаже одного из таких автомобилей редакция Daily-Motor.Ru обнаружила на крупном российском классифайде.

Речь идет об универсале 1968 года выпуска с пробегом в 80 тысяч километров. Машина оснащена 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 75 лошадиных сил, работающим в связке с механической коробкой передач. Максимальная скорость автомобиля – 120 км/ч.

По словам продавца, конкретно этот ГАЗ 22 проходил службу в Ливане и сейчас находится «на отличном уверенном ходу». Перед тем, как выставить его на «Авито», владелец машины провел техническое обслуживание всех систем автомобиля.

Для того, чтобы избежать множества однотипных вопросов, мужчина опубликовал шпаргалку для покупателей:

Вопрос: своим ходом в Анапу уедет? Ответ: уедет хоть в Хабаровск;

Вопрос: есть 500 тысяч рублей отдашь? Ответ: нет, цена указана;

Вопрос: поменяемся на мотоцикл, корову, сланцы для бани? Ответ: нет.

Стоит машина, разумеется никак не 500 тысяч рублей, как хотелось бы многим. За нее продавец планирует выручить на 300 тысяч рублей больше – то есть 800 тысяч рублей.