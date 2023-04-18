Электрический кроссовер Volvo EX30: раскрыты новые подробности

Шведская Volvo активно работает над новым электромобилем, который должен оказаться компактнее моделей C40 и XC40, то есть менее 4400 мм. В начале этого года небольшой «батарейный» паркетник выехал на тесты, а теперь в Сеть утекло его первое официальное изображение.

Судя по затемненной тизерной картинке, появившиеся в интернете, шведский вседорожник начального уровня получит короткие свесы, традиционный 5-дверный кузов с вертикальной багажной дверью и спойлером, а также выразительную C-образную заднюю светотехнику, над которой расположатся светящиеся полосы.

Длина новинки должна составить 4,2-метра. Аналогичные размеры имеют сейчас построенные на той же платформе с индексом SEA модели Smart #1 и Zeekr 003.

Как будет выглядеть передняя часть кузова EX30 пока остается только догадываться. Впрочем, практически наверняка кроссовер получит фирменные фары в стиле Thor Hammer («молот Тора»).

О технической стороне машины пока ничего неизвестно, однако ходят слухи, что агрегатную линейку автомобиль позаимствует у Smart #1.

В начальной версии с задним приводом кроссовер оснастят одним электрическим двигателем, выдающим 272 л.с., тогда как полноприводный вариант получит сразу два электромотора с суммарной отдачей в 428 «сил». Запас хода на одном заряде должен составить порядка 440 километров по циклу WLTP.

Официальная премьера Volvo EX30 состоится в течение 2023 года. В продажу кроссовер поступит не раньше начала 2024-го.