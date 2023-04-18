Журналисты американского издания «Hot Cars» поделились своим мнением о новом детище блогеров из Новосибирска, владеющих собственным каналом на YouTube под названием «Garage 54».

В материале, опубликованном на страницах западного автомобильного портала, говорится, что эта мастерская, располагающаяся в Сибири, и ранее реализовывала сумасшедшие проекты. Но их новый автомобиль стоит в этом списке особняком.

Речь идет о Lada Sputnik (она же Lada Samara или ВАЗ-2109) с колесной формулой 6×6. В статье отдельно отмечается, что в формально машина имеет все те же четыре колеса, а два задних попросту разрезаны пополам, после чего получившиеся части надеты на отдельные ступицы, которые оказались объединены цепным механизмом.

Авторы заметки также отметили, что Lada Spitnik, переделанная специалистами «Garage 54», больше похожа на проект, созданный для того, чтобы посмотреть, насколько подобные вещи могут оказаться реальными.

«Да, выглядит он (автомобиль) ужасно, а едет еще хуже, чем кажется. Впрочем, этот проект является чем-то вроде лакмусовой бумажки, которая послужит ориентиром для тех, кто решится на подобное в будущем», – резюмирует «Hot Cars».

На момент публикации этого материала ролик новосибирских блогеров с Lada Sputnik 6×6 успел собрать на YouTube более 500 тысяч просмотров.