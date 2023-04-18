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Geely и Lifan представили кросс-купе Ruilan 7 со сменной батареей

Заменить аккумулятор в этом электрическом кроссовере можно будет всего за 1 минуту

Текст: Алексей Шмидт
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На автосалоне в Шанхае состоялась официальная премьера нового купеобразного кроссовера от совместного предприятия Geely и Lifan. Новинку назвали Ruilan 7. Ее продажи стартуют уже в середине этого года.

Главная «фишка» этой модели заключается в том, что машина обладает возможностью быстрой смены аккумулятора. Поменять разряженную батарею в случае с Ruilan 7 можно будет всего за одну минуту. Кроме того, автомобиль сможет похвастать наличием системы быстрой 40-минутной зарядки.

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В основе кросс-купе лежит модульная архитектура GBRC (Global Battery Rapid Change). Внешне Ruilan 7 выглядит как купеобразный кроссовер с закрытой радиаторной решеткой, намекающей на то, что это электромобиль, а также спрятанными в кузове дверными ручками.

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Корма выглядит максимально просто, повторяя решения множества других моделей в этом сегменте с объединенными в общий блок фонарями. Лючок для заряда машины расположен в левом переднем крыле. 

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Внутри все реализовано с оглядкой на тот же минимализм.

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Двуспицевое рулевое колесо соседствует с небольшой цифровой комбинацией приборов, двумя панелями для беспроводной зарядки гаджетов, а также массивным экраном мультимедийной системы в виде планшета. 

Ruilan 7 будет питаться от капсульных батарей различной емкости в качестве накопителей энергии, а его дальность хода на электричестве составит от 550 км до 750 км по циклу CLTC. Привод машины – задний. При этом мощность электрокара пока неизвестна. 

Источник:Pcauto

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