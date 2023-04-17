Новый китайский седан для России оценили дороже 2 миллионов рублей

Компания Omoda, входящая в состав концерна Chery, раскрыла цены на новый седан S5, который готовится к выходу в продажу на российский рынок. Согласно информации, появившейся в распоряжении редакции Daily-Motor.Ru, новую китайскую 4-дверку предложат покупателям сразу в трех комплектациях. Цены на каждую из них окажутся выше 2 миллионов рублей.

Omoda S5 заявлен в версиях Life, Tech и Ultra. Базовый вариант подразумевает наличие под капотом седана 1,5-литрового атмосферного бензинового мотора, выдающего 113 лошадиных сил. Связку ему составит вариатор. Ценник на такое исполнение новой модели составит минимум 2 миллиона 19 тысяч 900 рублей.

Две более дорогие версии будут комплектоваться уже более производительным мотором – 1,5-литровым «наддувным» агрегатом мощностью 147 лошадиных сил, оснащенным бесступенчатой трансмиссией CVT. Цены на них стартуют с отметки в 2 миллиона 99 тысяч 900 и 2 миллиона 259 тысяч 900 соответственно.

В Китае Omoda S5 продается с 2021 года и называется там Chery Arrizo 5 Plus. Автомобиль построен на модульной платформе Chery M1X и имеет длину в 4644 мм, ширину – в 1814 мм, высоту – в 1493 мм, а размер его колесной базы равен 2650 мм.

Таким образом, по габаритам этот седан сопоставим с еще недавно продававшимися на нашем рынке официально Kia Cerato и Hyundai Elantra.

В продажу новая китайская 4-дверка поступит в ближайшие несколько месяцев. Точные даты ее появления в автосалонах России пока не раскрыты.