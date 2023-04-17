В Сети показали, как будет выглядеть новый Toyota Crown в японском такси

Седан Toyota Crown является одной из самых распространенных моделей в японских таксопарках, так что новость о том, что новое поколение этой модели станет кроссовером, сильно расстроила операторов такси и самих водителей.

Впрочем, впоследствии «Тойота» подтвердила, что новый Crown можно будет купить и в традиционном 4-дверном легковом кузове.

Узнав об этом независимые дизайнеры из Японии быстро «состряпали» первые изображения седана Toyota Crown нового поколения в ливрее японского такси с характерным для него белым цветом кузова и синими полосами.

Длина нового седана «Краун», который японские операторы такси смогут использовать в своих парках, составит 5030 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1470 мм, а размер колесной базы будет равен 3000 мм.

Таким образом, автомобиль окажется крупнее его предшественника, у которого габариты были следующими: 4910/1800/1455 мм, расстояние между осями составляло 2920 мм.

В основу четырехдверки ляжет заднеприводная платформа GA-L с продольным расположением двигателя. В качестве движущей силы для нее должны выступить как гибридный агрегат (HEV), так и водородная силовая установка (FCEV). Остальные технические подробности пока засекречены.

Премьеру прямого наследника 15-го Crown, который активно используется в японском такси, стоит ждать ближе к осени 2023 года.