У маленького кроссовера Hyundai Casper появится полностью электрическая версия: первые изображения

Hyundai готовит новый вариант своего самого компактного в линейке SUV кроссовера – Casper. Автомобиль должен стать «батарейным» аналогом одноименного бензинового «паркетника», продающегося с недавних пор и на российском рынке (машины ввозят по параллельному импорту).

Утверждается, что разработка электрического Casper стартует в конце 2023 года. Для того, чтобы подготовить автомобиль к дебюту, понадобится не менее года, так что появления машины стоит ждать не раньше конца 2024-го.

Подробностей о том, каким будет его техническое оснащение, пока нет. Зато есть первые изображения, которые подготовили независимые дизайнеры.

На рендерных картинках «батарейный» Casper заметно отличается от своего бензинового аналога, получив полностью другую переднюю часть кузова с кардинально пересмотренной оптикой, бампером и фальшрадиаторной решеткой.

Кроме того, такой кроссовер укомплектован скрытыми в кузове дверными ручками, тогда как у бензинового «Каспера» они выполнены в традиционном виде.

Напомним, Hyundai представил ультракомпактный кроссовер Casper в сентябре прошлого года. Автомобиль заручился множеством положительных отзывов как от покупателей, так и от журналистов.

Электрическому аналогу этой модели предстоит навязать конкуренцию бестселлеру в этом сегменте – Chevrolet Bolt. Запас хода этого «паркетника» составляет около 400 км.

По всей вероятности, в Hyundai постараются сделать так, чтобы электрический Casper как минимум не уступал «американцу» в дальнобойности, а, возможно, даже и превосходил его по этому показателю.