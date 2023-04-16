Суббренд Renault готовит конкурента Kia Ceed: первые изображения

Автомобильный бренд Dacia, входящий в состав Renault, недавно анонсировал новую модель, которая должна стать одним из главных игроков в сегменте C европейского авторынка. Дешевый 5-дверный компакт уже находится в разработке, но как он будет выглядеть пока остается только догадываться.

Впрочем, как минимум один из вариантов его внешнего облика в Сети уже есть. Его подготовили независимые дизайнеры из Испании.

Внешность

Судя по первым рендерам, новинка получит фирменный внешний облик Dacia, копирующий элементы экстерьера концепта Bigster образца 2021 года, включая головную оптику и радиаторную решетку с характерными рисунками, а также пороги из неокрашенного пластика.

Габариты и техника

Предполагается, что длина новой модели Dacia C-класса составит 4,3-метра, что сопоставимо с ее потенциальными конкурентами в лицах Kia Ceed, Hyundai i30, Skoda Scala и Citroen C4. В основу хэтчбека (будет доступен только такой тип кузова) ляжет модульная платформа CMF-B, которую ранее планировалось задействовать, в том числе, и во всех новых «Ладах».

Автомобиль вряд ли пойдет по пути электрификации в самом радикальном ее проявлении, получив гамму двигателей, состоящую из бензиновых моторов, которые в некоторых версиях будут дополнены технологией «мягкого и подзаряжаемого гибрида» (MHEV и HEV). Кроме того, планируется, что у новинки Dacia будет и 2-топливная версия LPG. Самые мощные исполнения модели будут выдавать 160 лошадиных сил.

Дата премьеры и цена

Автомобиль будет представлен примерно в 2025 году, а в продажу поступит в первой половине 2026-го. Стартовая цена составит около 20 тысяч евро или 1 миллион 810 тысяч рублей по текущему курсу.