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Суббренд Renault готовит конкурента Kia Ceed: первые изображения

В отличие от многих соперников в сегменте автомобиль будет доступен только в кузове хэтчбек

Текст: Михаил Романченко
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Автомобильный бренд Dacia, входящий в состав Renault, недавно анонсировал новую модель, которая должна стать одним из главных игроков в сегменте C европейского авторынка. Дешевый 5-дверный компакт уже находится в разработке, но как он будет выглядеть пока остается только догадываться.

Впрочем, как минимум один из вариантов его внешнего облика в Сети уже есть. Его подготовили независимые дизайнеры из Испании.

Внешность

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Судя по первым рендерам, новинка получит фирменный внешний облик Dacia, копирующий элементы экстерьера концепта Bigster образца 2021 года, включая головную оптику и радиаторную решетку с характерными рисунками, а также пороги из неокрашенного пластика.

Габариты и техника

Предполагается, что длина новой модели Dacia C-класса составит 4,3-метра, что сопоставимо с ее потенциальными конкурентами в лицах Kia Ceed, Hyundai i30, Skoda Scala и Citroen C4. В основу хэтчбека (будет доступен только такой тип кузова) ляжет модульная платформа CMF-B, которую ранее планировалось задействовать, в том числе, и во всех новых «Ладах». 

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Автомобиль вряд ли пойдет по пути электрификации в самом радикальном ее проявлении, получив гамму двигателей, состоящую из бензиновых моторов, которые в некоторых версиях будут дополнены технологией «мягкого и подзаряжаемого гибрида» (MHEV и HEV). Кроме того, планируется, что у новинки Dacia будет и 2-топливная версия LPG. Самые мощные исполнения модели будут выдавать 160 лошадиных сил.

Дата премьеры и цена

Автомобиль будет представлен примерно в 2025 году, а в продажу поступит в первой половине 2026-го. Стартовая цена составит около 20 тысяч евро или 1 миллион 810 тысяч рублей по текущему курсу. 

Фото:Motor.es

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