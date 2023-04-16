В России появился японский аналог седана Lada Granta: у него есть АКПП

Бюджетные 4-дверки Lada с недавних пор выпускаются в России с уже менее урезанным оснащением, однако автоматической коробки передач в их арсенале как не было, так и нет. А вот у кого она имеется, так это японский седан Suzuki DZire, который теперь ввозят в Россию по параллельному импорту.

Как минимум один из крупных российских дилеров выставил на продажу компактные 4-дверки Suzuki. Соответствующие объявления редакция Daily-Motor.Ru обнаружила в рамках мониторинга крупнейших отечественных классифайдов.

Большинство предложений таких машин сосредоточено в Ростовской области. Это автомобили 2022 года выпуска, ввезенные без участия автопроизводителя.

Длина Suzuki DZire составляет 3995 мм, ширина – 1735 мм, высота – 15015 мм. Таким образом, японский седан почти на 30 см короче Lada Granta. При этом колесная база у моделей практически идентична – 2450 против 2476 мм соответственно.

Приводит в движение такие 4-дверки 1,2-литровый бензиновый атмосферный мотор, выдающий 83 лошадиные силы. Связку ему составляет роботизированная трансмиссия Auto Gear Shift.

Что касается цен, то за аналог Lada Granta от Suzuki просят от 1 миллиона 500 тысяч рублей.

Вместе с тем, эта модель заметно превосходит «вазовский» бюджетник по уровню оснащения, обладая помимо автоматической коробки передач еще и рядом опций, которых нет у «Гранты» ни за какие деньги. Это бесключевой доступ в салон, климат-контроль, а также мультимедийная система с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.