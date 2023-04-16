В ГИБДД напомнили, за что штрафуют и продолжат наказывать водителей на 1500 рублей

Это нарушение ПДД считается одним из самых частых среди российских автомобилистов. При этом оно несет в себе множество рисков для всех участников дорожного движения, включая самих провинившихся, а также их соседей по потоку и даже пешеходов.

Речь идет о запрете на использование мобильного телефона во время езды на машине. В пункте 2.7 Правил помимо прочего уточняется, что «водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук».

Здесь отдельно стоит обратить внимание на слово «пользоваться». Речь идет не только о разговоре по мобильному телефону во время езды, но и об использовании телефона вовсе!

Таким образом, нарушителями ПДД оказываются даже те водители, которые во время движения набирают текстовые сообщения, проверяют почту или даже прокладывают маршрут в навигаторе.

Штраф за такую провинность, согласно статье 12.36.1 КоАП РФ составляет 1500 рублей.

В ГИБДД напоминают, что разговаривать по мобильному телефону во время езды водитель может только с использованием системы hands-free (гарнитура, громкая связь и так далее), поскольку в таком случае руки человека за рулем остаются свободными, а сам разговор оказывает меньшее влияние на безопасность движения.