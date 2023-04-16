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«Осмотр по-чилийски»: смешная реклама Lada Samara из 80-х

Так автомобили Lada не осматривали еще ни в одной стране мира

Текст: Алексей Шмидт
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Как известно, автомобили Lada в свое время поставлялись на множество зарубежных рынков, среди которых была и Латинская Америка. Продукция советской марки неплохо зарекомендовала себя в Чили, где советские машины покупали весьма охотно. 

Впервые «Лады» вышли на чилийский рынок в конце 70-х, после чего предпринимались попытки вернуть их туда в 1982 и 1988 годах. Как раз в третье пришествие Lada в Чили местный дистрибьютор решил привлечь внимание покупателей необычной рекламой Lada Samara (ВАЗ-2108).

В видеоролике, в конце 80-х крутившемуся по чилийскому телевидению, продемонстрирована Samara, которую осматривают странным образом.

Снимок экрана 2023 04 16 в 12.04.18

Местный силач переворачивает автомобиль с колес на крышу, что позволяет рассмотреть его днище и подвеску, а затем возвращает машину в исходное положение.

Разумеется, кузов при этом остается в первозданном состоянии, тем самым намекая, что Samara не только легкая, но еще и крепкая.

В комментариях к видео пользователи Сети шутят, на тему того, что это новый способ поднятия автомобиля без домкрата, а также сетуют на отсутствие машины времени, которая позволила бы вернуться в тогдашние времена и купить такой автомобиль новым. 

Источник:YouTube

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