Новый BMW M2 проверили в динамо-тесте: он оказался мощнее, чем заявлено

В последние годы самые мощные автомобили BMW часто демонстрировали куда лучшие показатели на динамометрическом стенде, нежели заявлял сам автопроизводитель. При проверке таких машин выяснялось, что они оказываются мощнее, чем рекламировалось.

Узнать, сохранилась ли эта тенденция с выходом нового BMW M2, решили независимые тюнеры из США.

Ателье IND Distribution установило баварское спортивное купе на динамометрический стенд, где М2 продемонстрировал мощность 464,59 лошадиных сил и максимальный крутящий момент 557 Нм.

Что интересно эти показатели были сняты с колес, в то время как сама BMW заявляет, что отдача нового M2 с 3-литровым 6-цилиндровым мотором S58 составляет 453 лошадиные силы и 549 Нм, снятые с двигателя.

Разумеется, каждый диностенд индивидуален и может демонстрировать разные результаты, которые также зависят от многих внешних факторов.

Впрочем, даже если примерно прикинуть, что погрешность перевода мощности с колес в отдачу с маховика составляет 15%, в BMW имеют полное право заявлять, что новая M2 способна выдавать 547 лошадиных сил и 658 Нм крутящего момента.