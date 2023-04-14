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Новая Skoda Octavia сменит дизайн – появились первые фотографии

Автомобиль ожидают точечные изменения во внешности

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Skoda готовится к дебюту новой Octavia, о чем свидетельствуют выложенные в Сеть фотографии с испытаний обновленной модели на дорогах Европы. Снимками новинки поделилось британское издание «AutoExpress».

Актуальная генерация одной из самых популярных моделей Skoda дебютировала в 2019 году. С тех пор прошло почти четыре года и чехи решили провести слегка запоздалую модернизацию. 

Судя по фотографиям, выложенным в интернет, обновление Octavia затронет косметическую сторону автомобиля. Несмотря на камуфляж, которым оказались закрыты от взгляда и камер автомобильных папарацци передок и корма машины, на прототипе можно заметить новые фары и другие задние фонари.

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Кроме того, сквозь маскировку проглядывается слегка увеличившаяся в размерах радиаторная решетка и переработанные бамперы. 

Какие перемены ожидают внутреннее убранство модели пока неизвестно, но скорее всего, существенных доработок в салоне не произойдет. 

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Что касается двигателей, то чешская модель практически наверняка сохранит линейку текущих силовых агрегатов, включая бензиновые и дизельные моторы, а также несколько гибридных установок. 

Обновлению, в том числе, подвергнется и самая мощная ее версия – vRS, а также версия с полным приводом RS.

Официальная премьера модернизированной «Октавии» может состояться уже в этом году. В продажу автомобиль поступит ближе к началу 2024-го года. 

Фото:AutoExpress

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