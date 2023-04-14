Каким будет электрический Lada Largus: новые подробности о e-Largus

Компания «АвтоВАЗ» анонсировала свой первый проект массового электрокара еще в прошлом году и даже определила площадку, где будет осуществляться его производство (предприятие в Ижевске). С тех пор информации о проекте модели, которая должна получить название Lada e-Largus практически не было. И вот, спустя больше, чем полгода «вазовцы» об электрическом «Ларгусе» стали известны новые подробности.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, испытания модели ведутся полным ходом. Более того, они начались еще в конце 2022 года, когда был построен первый прототип этой новинки.

Донором для будущего электрокара Largus стал лишь по одной причине – у него самая длинная колёсная база из всех моделей Lada (2905 мм), которая дает инженерам больше пространства для размещения тягового аккумулятора.

Электрический фургон планируют комплектовать 150-сильным синхронным электромотором, установленным на передней оси, благодаря которому с места до первой «сотни» автомобиль будет разгоняться примерно за 10 секунд. Максимальная скорость составит 160 км/ч.

Емкости тяговой батареи (60 кВт/ч) окажется достаточно для того, чтобы проезжать на одном заряде до 400 километров (по циклу NEDC). Впрочем, эти цифры будут реальными только в случае наличия помимо водителя на борту груза не более 100 кг.

Заряжать машину будет необходимо посредством специального кабеля, который расположится над правым задним колесом.

Следить за оставшимся запасом хода можно будет на приборной панели, которая у e-Largus окажется полностью цифровой. А вместо традиционного селектора коробки передач на центральном тоннеле будет установлена шайба выбора режимов движения.

Выпуск электрического «Ларгуса» компания «АвтоВАЗ» собирается наладить уже в конце 2023 года, но это будет опытная партия машин. Полноценное производство модели начнется не раньше 2024-го года.