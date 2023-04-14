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Каким будет электрический Lada Largus: новые подробности о e-Largus

Обещают, что запас хода модели составит около 400 км. Но есть нюанс

Текст: Алексей Шмидт
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Компания «АвтоВАЗ» анонсировала свой первый проект массового электрокара еще в прошлом году и даже определила площадку, где будет осуществляться его производство (предприятие в Ижевске). С тех пор информации о проекте модели, которая должна получить название Lada e-Largus практически не было. И вот, спустя больше, чем полгода «вазовцы» об электрическом «Ларгусе» стали известны новые подробности.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, испытания модели ведутся полным ходом. Более того, они начались еще в конце 2022 года, когда был построен первый прототип этой новинки. 

Донором для будущего электрокара Largus стал лишь по одной причине – у него самая длинная колёсная база из всех моделей Lada (2905 мм), которая дает инженерам больше пространства для размещения тягового аккумулятора.

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Электрический фургон планируют комплектовать 150-сильным синхронным электромотором, установленным на передней оси, благодаря которому с места до первой «сотни» автомобиль будет разгоняться примерно за 10 секунд. Максимальная скорость составит 160 км/ч.

Емкости тяговой батареи (60 кВт/ч) окажется достаточно для того, чтобы проезжать на одном заряде до 400 километров (по циклу NEDC). Впрочем, эти цифры будут реальными только в случае наличия помимо водителя на борту груза не более 100 кг.

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Заряжать машину будет необходимо посредством специального кабеля, который расположится над правым задним колесом.

Следить за оставшимся запасом хода можно будет на приборной панели, которая у e-Largus окажется полностью цифровой. А вместо традиционного селектора коробки передач на центральном тоннеле будет установлена шайба выбора режимов движения. 

Выпуск электрического «Ларгуса» компания «АвтоВАЗ» собирается наладить уже в конце 2023 года, но это будет опытная партия машин. Полноценное производство модели начнется не раньше 2024-го года. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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