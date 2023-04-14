Новый маленький кроссовер Hyundai назовут Exter

Компания Hyundai анонсировала скорую премьеру новой модели, которая расположится в ультракомпактном сегменте SUV. Предполагается, что габариты новинки корейской марки окажутся меньше, чем популярного на многих рынках вседорожника Venue.

В Сети появился первый тизер, раскрывающий как общий силуэт этого автомобиля, так и его название.

В видеоролике, опубликованном на YouTube, продемонстрированы реки, горы, леса и пляжи, до которых, в теории, можно будет добираться на новинке. Финал сюжета знаменуется появлением имени этой модели – Exter.

Hyundai Exter окажется одним из самых компактных кроссоверов корейцев, находясь на ступень выше микро-паркетника Casper. Длина автомобиля составит 3,8-метра, а в качестве платформы для него выступит модульная архитектура, ранее легшая в основу хэтчбека Grand i10 Nios.

Технических подробностей о новом кроссовере Hyundai пока нет, но инсайдеры пишут, что дизельного двигателя у него не будет. В качестве базового мотора выступит 1,2-литровый «атмосферник», выдающий 82 лошадиные силы, а в последствии агрегатная гамма Exter пополнится литровым «наддувным» ДВС.

Официальная премьера Hyundai Exter состоится этим летом. Главным рынком для кроссовера станет индийский, но не исключено, что в перспективе такой «вседорожник» доберется и до других стран, в том числе и до России (разумеется, уже в леворульном варианте).