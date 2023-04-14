Штраф от 1500 до 2000 рублей: ГИБДД готовит новый рейд

Это нарушение является одним из самых распространенных на дорогах России и напрямую сопряжено с безопасностью самых незащищенных участников дорожного движения – пешеходов.

Экономя свое время или просто торопясь по делам автомобилисты часто стараются как можно быстрее проскочить «зебру», при этом не пропуская людей, которые уже начали переходить через пешеходный переход.

В ближайшее время сотрудники ГИБДД проведут ряд профилактических мероприятий, которые будут направлены на отлов водителей, не пропускающих пешеходов. Согласно пункту 14.1 ПДД РФ, автомобилисты обязаны уступать дорогу переходящим «зебру» или уже ступившим на проезжую часть (в том числе трамвайные пути) пешеходам.

Кроме того, в Госавтоинспекции напоминают, что водитель обязан пропускать пеших участников дорожного движения, в том числе, и при поворотах на перекрестках, а также при выездах из дворов и прилегающих территорий.

За нарушение этого правила дорожная полиция будет штрафовать водителей по статье 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения».

Наказание за такую провинность варьируется от 1 тысячи 500 до 2 тысяч 500 рублей.