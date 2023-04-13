Honda готовит преемника спорткара S1000: он может выглядеть так

Впервые о возвращении в свою линейку культового родстера S2000 Honda задумалась еще в 2021 году, когда выпустила тизер некой новой модели. Тогда предполагалось, что перезапуск заднеприводного спорткара состоится в 2024 году – в аккурат к его 25-летнему юбилею. Впрочем, с тех пор все эти слухи постепенно сошли на нет. Однако теперь внезапно выяснилось, что у S2000 все же будет преемник.

Как пишет японское издание «Spyder7», инженеры Honda уже работают над новым родстером. Его премьера должна состояться не раньше 2026 года. Более того, независимым дизайнерам этого журнала удалось примерно продемонстрировать, как он будет выглядеть.

Судя по первому рендеру (на изображении ниже), преемник S2000 получит прежний фирменный стиль, но переработанный на современный лад. Родстеру достанется агрессивная передняя часть кузова с узкими светодиодными фарами, а также рельефным бампером и V-образной решеткой.

По бокам расположатся широкие юбки, по своему виду напоминающие те, которые устанавливают на NSX.

Технических подробностей о проекте пока совсем немного. Журналисты из «страны восходящего солнца» пишут о том, что преемник Honda S2000 будет чистым электромобилем, а его мощность составит около 300 лошадиных сил. За дальность хода модели будет отвечать литий-ионная батарея GM Ultium, либо тяговый аккумулятор, разработанный самой «Хондой».

Длина автомобиля составит 4250 мм, ширина – 1700 мм, а высота – 1290 мм. Таким образом, новая Honda S2000 окажется немного крупнее оригинальной модели, габариты которой были 4135/1750/1285 мм соответственно.