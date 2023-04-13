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Jetour представил новый концептуальный рамный внедорожник T-3: ждем в России

Такие внедорожники в недалеком будущем могут появиться и на нашем рынке

Текст: Ростислав Архипов

В прошлом году компания Jetour, входящая в состав Chery, объявила о том, что будет выпускать собственные автомобили, не связанные с головной компанией ни дизайном, ни техникой. Первенцем таких моделей стал рамный вездеход T-1, продажи которого стартуют со дня на день. А теперь, накануне открытия автосалона в Шанхае, Jetour показал вторую эксклюзивную модель под своим брендом – внедорожник T-3.

«Тройке» еще далеко до появления у дилеров. Журналистам и общественности пока представили только концептуальную версию этой модели. Впрочем, если взглянуть на прототип T-1 и ее серийный вариант, отличий между ними в итоге практически не оказалось. По всей вероятности, то же самое ожидает и проект с индексом T-3.

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Длина Jetour T-3 составит около 5,3 метров, ширина – 2 метра, высота – 1,9-метра, а размер колесной базы будет равен 3 метрам. Как и в случае с его «младшим» родственником T-1, новинка имеет рамную конструкцию, которая должна благотворно сказаться на ее внедорожных характеристиках. 

Автомобилю достался практически тот же самый внешний облик, что и уже представленному T-1 с разницей лишь в определенных кузовных деталях, включая: бампер и капот, а также массивные вертикальные задние фонари, занимающие почти всю корму и обладающие необычным рисунком. Двери традиционно для серии T оказались распашными.

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Что касается техники, то концепту Jetour T-3 достались сдвоенные силовые установки с интеллектуальным векторным управлением, каждая из которых выдает более 300 лошадиных сил. Таким образом, суммарная мощность всей системы в случае с этой моделью составит около 1300 л.с. 

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В Jetour обещают, что в самых дорогих вариантах внедорожник T-3 получит запас хода около 1400 километров, но посредством чего будет реализован такой внушительный показатель не уточняется. 

Напомним, марка Jetour уже представлена на российском рынке. В этом году компания привезет из Китая в РФ среднеразмерный кроссовер Dashing, технически унифицированный с Chery Tiggo 7 Pro, а также большой вседорожник X90 Plus с техникой Chery Tiggo 8. 

Не исключено, что в будущем линейка этого бренда пополнится и ее оригинальными моделями, такими как внедорожники T-1 и T-3.

Источник:Autohome

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