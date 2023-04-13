Новая Tesla Model 3 (2024) будет выглядеть так: первые фото

В Сеть утекли первые фотографии модернизированного варианта популярного электрокара компании Tesla под названием Model 3. Снимки слили в интернет накануне открытия автомобильной выставки в Китае, где и должна была состояться официальная премьера этой новинки.

Судя по выложенным фото, обновленная американская 4-дверка получит новый дизайн передней части кузова, выполненный в стиле суперкара Tesla Roadster.

В целом же внешний облик Model 3 после рестайлинга должен оказаться более минималистичным, но при этом не менее современным (благодаря зауженной головной оптике, другому бамперу и новым зеркалам заднего вида).

Как будет выглядеть корма машины пока неизвестно. Ранее эту часть кузова Model 3 удавалось запечатлеть фотошпионов, подловившим один из прототипов во время тестов, однако именно она была плотно закамуфлирована.

Как пишут американские СМИ, в Tesla планируют выпускать обновленную Model 3 по новой технологии, которая позволит сэкономить на производстве кузовов. Общее количество компонентов станет меньше (в том числе уменьшится количество кнопок в салоне), что должно удешевить производство.

Кроме того, уже известно, что автомобиль обзаведется дополнительными камерами, позволяющими расширить круговой обзор.

Какие изменения ждут техническую сторону электромобиля – неизвестно. Впрочем, одно сказать можно точно – как и предшественник новая Tesla Model 3 будет продаваться как в заднеприводной, так и полноприводной версии.