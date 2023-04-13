В России появится самый большой кроссовер Chery. Его назвали Tiggo 9

Компания Chery планирует расширить свою модельную линейку в России выходом в продажу нового флагмана марки – кроссовера Tiggo 9. Такими намерениями поделились представители китайской компании в преддверии старта Шанхайского автосалона 2023 года.

Официальный дебют Tiggo 9 состоялся еще месяц назад, но носил статус цифрового. «Живая» премьера модели запланирована на ближайшие дни в стенах шанхайского Экспоцентра.

Автомобиль представляет собой самую крупную на сегодняшний день модель Chery в сегменте SUV, которая расположится на ступень выше Tiggo 8 Pro Max.

В России «девятке» предстоит навязать конкуренцию таким моделям, как Changan Uni-K и Geely Monjaro.

Длина нового кроссовера Chery составит 4820 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1699 мм, а размер колесной базы будет равен 2820 мм.

Для автомобиля заявлена как 5-местная, так и 7-местная версия. Причем в большинстве исполнений кроссовер получит именно трёхрядный салон.

Внешне распознать флагманскую модель Chery можно будет по скрытым в кузове дверным ручкам, а также матричным фарам и 20-дюймовым колесным дискам, положенным для самых дорогих комплектаций. Кроме того, заявлено, что в список оснащения Tiggo 9 войдет система автопилота второго уровня, а также адаптивная подвеска.

Продавать Chery Tiggo 9 собираются с 2-литровый турбированным мотором TGDI серии Kunpeng, который в Китае будет выдавать 261 лошадиную силу и 400 Нм. Связку ему составит 8-диапазонный «автомат», работающий как в паре с передним, так и полным приводом.

В продажу в Китае «Тигго 9» поступит уже в мае, а до России может добраться до конца 2023 года.