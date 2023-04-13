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У Suzuki Jimny появилась версия для тяжелого бездорожья от Delta 4X4

Маленький японский "рамник" превратили в ультра-проходимый внедорожник

Текст: Алексей Шмидт
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Внедорожник Suzuki Jimny считается одной из самых проходимых машин в своем классе. Но что, если некоторых его владельцев это не устраивает и они стремятся к большему. Ответ на этот вопрос дали немецкие тюнеры из компании Delta 4X4. Ателье подготовило пакет доработок, которые способны превратить японский «рамник» в машину, способную штурмовать экстремальное бездорожье. 

В список доработок, которые достались такой 3-дверке, вошли как новые внешние атрибуты, так и технические новшества. 

Как отмечается на официальном сайте Delta 4X4, модернизированному Jimny достались портальные мосты, как у «Гелендвагена» 4×4, а также увеличенный дорожный просвет, прибавивший со стоковых 210 мм сразу 120 мм (до 330 мм).

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Дополнить внедорожные качества машины были призваны большие 18-дюймовые колеса, обутые в «зубастую» резину размерностью 265/80. Для того, чтобы уместить их в арках, тюнерам пришлось их серьезно расширить. 

Среди прочих изменений, которыми подвергся кузов японского вездехода, оказались защита фар, установка шноркеля, а также мощной лебедки, позволяющей выбраться даже из самой сложной западни. 

Для того, чтобы взять с собой все самое необходимое для опасного путешествия немецкое ателье предусмотрело на крыше Jimny вместительный багажник, а на заднем окне закрепило канистру с бензином. 

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Агрегатную линейку тюнинг не затронул. Модернизированный внедорожник, как и его обычный вариант, оснащается полуторалитровым бензиновым двигателем, выдающим 102 лошадиные силы.

Тюнингованный Jimny будет выпускаться небольшими партиями. Цены на него уже известны. В Delta 4X4 собираются просить за внедорожник 65 тысяч евро (5 миллионов 855 тысяч рублей).

Для сравнения, обычные «Джимни» сейчас продаются в Германии по цене от 27 тысяч евро (2 миллиона 430 тысяч рублей по текущему курсу), то есть более, чем в два раза дешевле модернизированного варианта.

Источник:Delta 4x4

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