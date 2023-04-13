«Если это найдут в автомобиле – сразу штраф или даже арест»: в ГИБДД напомнили о старом правиле

Некоторые водители считают, что никакого нарушения ПДД в этом нет. Однако это совершенно не так, о чем напомнили сотрудники ГИБДД после проведения очередного профилактического рейда.

Речь идет о пресловутой «тонировке» и светопропускаемости стекол. Если на заднюю полусферу эти правила не распространяются, то спереди (лобовое и боковые стекла), согласно ГОСТу 33997-2016, светопропускаемость должна составлять не мене 70 процентов. Подобное нарушение приводит к тому, что сотрудники Госавтоинспекции привлекают водителей к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ и штрафуют их на сумму в 500 рублей.

При этом те водители, которые отказались устранять нарушение на месте, получают предписание сделать это в течение 10 дней, после чего явиться в подразделение ГИБДД.

Непредоставление транспортного средства в указанные сроки ведет к тому, что водитель получает наказание по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». В таком случае нарушителя ждет очередной штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей или даже административный арест на срок до 15 суток.

Многие водители, понимая, что тонировка передних стекол может привести к печальным для них последствиям, находят альтернативный вариант, используя в качестве защиты от солнца и посторонних взглядов всевозможные «сетки», «шторки» или «легкосъемную пленку».

Впрочем, как напоминает ГИБДД по Иркутской области, эти предметы действующим законодательством также запрещены и не спасут автомобилиста от аналогичного наказания, что и в случае с некорректной тонировкой.