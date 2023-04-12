На продажу выставили Kia Cee’d, на котором ездили звезды в шоу Top Gear

Хэтчбек Kia Cee’d долгое время был одним из главных действующих лиц популярного автомобильного шоу Top Gear. Корейская 5-дверка использовалась в необычном для себя амплуа – гоночного авто в рубрике «Звезда в бюджетном автомобиле». За его рулем известным личностям предлагалось проехать по тестовому треку на время.

За период использования этого Cee’d (с 2010 по 2013 годы) свои скоростные круги по трассе Дансфолд в Великобритании на нем показали такие знаменитости, как Роуэн Аткинсон, Том Круз, Кэмерон Диас и многие другие звезды.

Сейчас эту машину выставили на продажу. Информацию о знаменитом хэтчбеке опубликовали на YouTube-канале «Hampshirephoto».

Сообщается, что нынешний владелец этого Cee’d купил ее с пробегом в 9 тысяч 600 километров в 2017 году на аукционе eBay и с тех пор намотал на автомобиле примерно столько же. Тогда он заплатил за хэтчбек 6 тысяч 200 фунтов стерлингов или 635 тысяч рублей по текущему курсу.

Машина находится практически в полностью заводском состоянии, однако имеет ряд интересных «фишек».

Так, например, автомобиль укомплектован каркасом безопасности и спортивными креслами Corbeau, а также имеет подпись на центральной консоли от штатного гонщика телешоу – «Стига».

Сколько планируют выручить за этот Kia Cee’d сейчас – не уточняется.