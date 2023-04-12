В России начали продавать китайского конкурента Toyota Land Cruiser 300

Китайская марка Tank, входящая в концерн Great Wall, приступила к приему заказов на российском рынке на новый большой внедорожник с индексом «500». Автомобиль позиционируется как конкурент Toyota Land Cruiser 300.

Официальный дебют «пятисотого» состоялся еще летом 2021 года. Внедорожник, как и его младший брат Tank 300, уже поступивший в продажу в РФ, обладает рамной конструкцией с независимой подвеской спереди и неразрезным мостом сзади.

Длина автомобиля равна 4878 мм, ширина – 1934 мм, высота – 1905 мм, а размер колесной базы составляет 2850 мм. Таким образом, по габаритам Tank 500 располагается прямо посередине между популярными в России японскими внедорожниками Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. При этом размер колесной базы у него аналогичен старшему «Крузаку».

Приводит в движение Tank 500 3-литровый бензиновый V6 с индексом 6Z30 с двойным турбонаддувом, связку которому составляет 48-вольтовый стартер-генератор и литий-ионная батарея. Мощность этого двигателя в Китае равна 360 лошадиным силам (500 Нм), но в России мотор деформировали до 299 л.с.

В качестве трансмиссии выступает 9-диапазонный гидротрансформатор, способный переваривать момент до 750 Нм.

Цены на внедорожник уже объявлены. За него просят от 5 миллионов 99 тысяч рублей, что намного дешевле, чем стоит его потенциальный конкурент в лице Toyota Land Cruiser 300.