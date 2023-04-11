Абсолютно новый Toyota Land Cruiser Prado: раскрыты подробности

Слухи о скором появлении в продаже нового поколения популярного японского рамного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado ходят уже давно, но никаких серьезных подвижек в проекте по крайней мере пока не заметно. Впрочем, похоже, это только вопрос времени.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, обнаружившему новую информацию о следующей генерации Land Cruiser Prado в японском журнале «Mag-X», официальная премьера реформенного внедорожника может состояться в апреле 2024 года.

Как пишут инсайдеры этого издания, в Японии автомобиль получит название Land Cruiser 250 Series, но традиционное имя Prado должно сохраниться на экспортных рынках.

В основу внедорожника ляжет современная модульная платформа TNGA-F, на которой ранее были построены Land Cruiser 300, а также новые Toyota Tundra и Sequoia.

Предполагается, что новый «Прадо» предложат с 2,4-литровым турбированным бензиновым мотором мощностью 270 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Пока неясно, заменит ли этот силовой агрегат существующий 2,7-литровый 4-цилиндровый бензиновый ДВС с прямым впрыском, предложенный в Японии, либо же станет его альтернативой.

Будет у нового Land Cruiser Prado и гибридная версия, но в ее основу ляжет не мотор на традиционном топливе, а дизель. Предполагается, что средний расход горючего такой силовой установки на 100 километров пути составит около 6,5-литров.