Новый Hyundai Santa Fe получит дизайн Land Rover: первое изображение

Hyundai работает над новым поколением внедорожника Santa Fe. Официальная премьера этой модели должна состояться в 2024 году, а продажи начаться в 2025-м. Пока же тестовые прототипы этой модели будоражат умы независимых дизайнеров, которые пытаются представить, как машина будет выглядеть без камуфляжа. Но разгадка оказалась неожиданно близка.

В Сеть просочилась копия тизера нового поколения Santa Fe, который в Hyundai собирались выложить в интернет чуть позже.

Изображение максимально затемнено и скрывает большую часть экстерьерных изысков машины, но передняя 2-уровневая оптика со световой подписью в виде литер «Н», иная радиаторная решетка и другой бампер видны на картинке достаточно хорошо.

Впрочем, похоже, что корейские маркетологи не успели защитить изображение от высветления.

После нехитрых манипуляций в «фотошопе» можно рассмотреть не только переднюю часть машины, но и почти весь кузов целиком.

Как и предполагалось ранее, новому Santa Fe достанется полностью новый дизайн, выполненный в брутальном стиле и местами напоминающий Land Rover Defender.

Какие изменения ждут корму машины пока сказать сложно, но на тизере виднеются задние фонари вертикальной формы.

Интерьер нового Hyundai Kona

Что касается салона кроссовера, то он может оказаться точно таким же, как у недавно дебютировавшего обновленного «паркетника» Kona с большим дисплеем, объединяющим в себе цифровую комбинацию приборов и тачскрином мультимедийной системы, а также селектором трансмиссии, расположенным на рулевой колонке.