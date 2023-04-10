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Новый Hyundai Santa Fe получит дизайн Land Rover: первое изображение

Слухи о том, что большой корейский «паркетник» ожидает радикальная смена имиджа, подтвердились

Текст: Алексей Шмидт
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Hyundai работает над новым поколением внедорожника Santa Fe. Официальная премьера этой модели должна состояться в 2024 году, а продажи начаться в 2025-м. Пока же тестовые прототипы этой модели будоражат умы независимых дизайнеров, которые пытаются представить, как машина будет выглядеть без камуфляжа. Но разгадка оказалась неожиданно близка.

В Сеть просочилась копия тизера нового поколения Santa Fe, который в Hyundai собирались выложить в интернет чуть позже.

Изображение максимально затемнено и скрывает большую часть экстерьерных изысков машины, но передняя 2-уровневая оптика со световой подписью в виде литер «Н», иная радиаторная решетка и другой бампер видны на картинке достаточно хорошо. 

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Впрочем, похоже, что корейские маркетологи не успели защитить изображение от высветления. 

После нехитрых манипуляций в «фотошопе» можно рассмотреть не только переднюю часть машины, но и почти весь кузов целиком.

Как и предполагалось ранее, новому Santa Fe достанется полностью новый дизайн, выполненный в брутальном стиле и местами напоминающий Land Rover Defender. 

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Какие изменения ждут корму машины пока сказать сложно, но на тизере виднеются задние фонари вертикальной формы. 

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Интерьер нового Hyundai Kona

Что касается салона кроссовера, то он может оказаться точно таким же, как у недавно дебютировавшего обновленного «паркетника» Kona с большим дисплеем, объединяющим в себе цифровую комбинацию приборов и тачскрином мультимедийной системы, а также селектором трансмиссии, расположенным на рулевой колонке.

Источник:AutoSpy

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