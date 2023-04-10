Китайский клон Suzuki Jimny будет стоить 685 тысяч рублей. Ждем в России?

Совместное предприятие SAIC-GM-Wuling, владеющее брендом Baojun, раскрыло ценник новой модели компании – маленького внедорожника, по габаритам немного превосходящего «Оку». Автомобиль получил название Yep и внешне сильно напоминает бестселлер компании Suzuki – рамный внедорожник Jimny.

По информации издания «CarNewsChina», первые экземпляры Baojun Yep добрались до дилерских центров Китая. Там для них уже определили цену – от 8 тысяч 700 долларов или примерно 685 тысяч рублей по нынешнему курсу. Если эти цифры подтвердятся, то новинка марки Baojun окажется одним из самых доступных электрических внедорожников на рынке.

Длина компактного 4-местного автомобиля составит 3381 мм, ширина – 1685 мм, высота – 1721 мм, а размер колесной базы окажется равен 2110 мм, так что по размерам он выйдет даже немного компактнее того же Suzuki Jimny.

При этом технически Baojun Yep будет иметь полностью иную концепцию по сравнению с оригиналом. Приводить в движение машину предстоит электромотору, расположенному на задней оси. Его максимальная мощность составит 68 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент будет равен 140 Нм.

Батарея – литий-железо-фосфатная, обеспечивающая запас хода до 303 километров по циклу CLTC.

Внедорожник сможет разгоняться до максимальной скорости в 100 километров в час, но на наличие в его оснащении системы полного привода можно не рассчитывать. Впрочем, в Baojun не исключают, что в будущем Yep вполне может обзавестись 2-моторной компоновкой, которая позволит ему получить и версию 4WD.