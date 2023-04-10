Редкий суперкар Lamborghini Diablo продают за 35 миллионов рублей

На продажу в России выставили суперкар Lamborghini Diablo. Но не простой, а его редкую версию VT Roadster. Автомобиль интересен тем, что каждые из его 200 собранных экземпляров создавался по индивидуальному заказу, так что другой абсолютно такой же машины сейчас на рынке не найти.

Прерогативой конкретно этого Diablo стали фиксированные открытые фары, а также уникальный белоснежный интерьер.

Объявление обнаружила редакция Daily-Motor.Ru в ходе регулярного мониторинга крупнейших российских классифайдов. Заявлено, что автомобиль находится в Москве. Вместе с ним продавец готов отдать заводской комплект инструментов, а также полный пакет документов, включающий в себя, в том числе, сервисную книгу со всей историей пробега машины.

К слову, с 1996 года итальянский суперкар успел накатать чуть более 17 тысяч километров, сменив двух владельцев, и сейчас находится в идеальном состоянии.

Приводит в движение выставленный на продажу в России Diablo VT Roadster 5,7-литровый бензиновый форсированный до 530 лошадиных сил мотор, способный разгонять автомобиль с места до первой «сотни» всего за 3,9-секунды.

Нынешний владелец суперкара планирует выручить за него 35 миллионов рублей.