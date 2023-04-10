За это ГИБДД штрафует водителей на 500 рублей и может забрать машину на штрафстоянку

Это нарушение является одним из самых малоизвестных в среде российских автомобилистов и таит в себе не только возможность получения штрафа на относительно небольшую сумму, но еще и более серьезные проблемы, которые приведут к тому, что машину могут отправить на штрафстоянку.

Речь идет об уровне шума, который производит автомобиль. В последнее время сотрудники ГИБДД все чаще обращают внимание на машины, которые могут не вписываться в шумовые нормативы.

Поиск таких автомобилей производится с помощью специальных устройств, называющихся «шумомеры».

Согласно законодательству, предельный уровень шума автомобилей категории М1, N1 и L не должен превышать отметку в 96 дБА. При этом для транспортных средств категорий M2, N2 эта планка находится чуть выше – 98 дБА. А для машин категорий M3 и N3 и вовсе составляет 100 дБА. Тем не менее, многие автомобили в эти цифры не укладываются.

Сейчас водителей, превышающих нормативы уровня шума, наказывают по статье 8.23 КоАП РФ, предусматривающей штраф в 500 рублей.

Однако, поскольку чаще всего к «шумным» автомобилям относятся машины, пережившие тюнинг, и не легализовавшие его, дорожная полиция имеет полное право выписать водителю такого автомобиля штраф за изменение конструкции транспортного средства, а само «шумное» авто отправить на штрафстоянку (часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ).