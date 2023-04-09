В Белоруссии за седанами Geely Emgrand выстроились очереди. Покупатели ждут свои машины с января

В конце 2022 года на рынке Белоруссии начались продажи нового седана Geely Emgrand. Пока машины ввозят из Китая, но в перспективе планируют начать производство этой модели на мощностях завода «БелДжи».

Практически сразу после появления «Эмграндов» на белорусском рынке стало понятно, что спрос заметно превышает предложение. Модель оказалась популярна как у частных покупателей, так и у таксомоторных компаний и сервисов каршеринга.

Напомним, Geely Emgrand в Белоруссии оказалась заменой таких бюджетных автомобилей, как Lada Vesta, Volkswagen Polo и Kia Rio.

Как пишут наши белорусские коллеги, сейчас новые седаны «Джили» находятся в стране в дефиците. Причем проблема стала гораздо хуже, чем, к примеру, в начале этого года. В Гродно некоторые покупатели Emgrand ждут свои седаны еще с января, а дилер в Бресте сетует на то, что в листе ожидания у него сейчас находится около 250 клиентов.

Автосалон Geely в Минске и вовсе утверждает, что все машины, которые поступают в его распоряжение, уже давно зарезервированы, так что приобрести их обычному покупателю, даже если он увидит такие седаны в автосалоне, не получится.

Впрочем, все дилерские центры, занимающиеся продажей 4-дверок Emgrand, отмечают, что в нынешней ситуации «срок ожидания своего автомобиля в 2-3 месяца – это нормальное явление для автобизнеса».

Стоимость базовой версии седана Geely Emgrand в Белоруссии составляет 49 тысяч 200 местных рублей (1 миллион 590 тысяч российских рублей). В «топовом» исполнении цена китайского седана равна 56 тысячам 900 белорусским рублям (в российской валюте 1 миллион 840 тысяч).