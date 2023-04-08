Honda разработала новую выхлопную систему: у нее странная форма

Компания Honda подала в патентное ведомство США (USPTO) заявку на регистрацию нового варианта выхлопной системы, который, как полагают разработчики марки, является наиболее эффективным по сравнению с аналогами.

Согласно информации, заключенной в документе, в Honda предлагают снизить вес конструкции выхлопной системы за счет кардинально изменения ее формы.

В патенте описывается технология, в рамках которой участок выхлопной трубы закручивается вертикально вверх перед тем, как выйти из заднего бампера автомобиля. При этом сам глушитель располагается далеко от своего стандартного положения (по центру) под кузовом.

Благодаря таким ухищрениям «хондовцы» надеются снизить массу выхлопной системы, а значит, и общий вес автомобиля.

Новый вид конструкции выхлопной системы, который предлагает Honda, предполагает расположение глушителя далеко от внешних частей шасси. Тем самым японцы хотят уберечь его элементы от перегрева и растрескивайся при контакте с водой, разбрызгиваемой задними колесами.

Еще одно усовершенствование выхлопной системы от Honda, над которой работают ее инженеры, прямым образом затрагивает показатель вредных выбросов в атмосферу автомобилями с ДВС. Уменьшить их количество японцы хотят установкой в выхлопные системы многих своих моделей дополнительного фильтрующего элемента.