За это ГИБДД будет штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и забирать СТС

С 1 июля 2021 года в России вступил в силу ГОСТ 33670, который полностью изменил представление водителей о том, что можно, а что нельзя делать со своим автомобилем без разрешения ГИБДД. Новые правила «подогнали» под общие требования Таможенного союза в плане безопасности, чтобы автомобиль, переживший кустарную модернизацию, не создавал опасностей на дорогах.

Существуют усовершенствования, которые не приведут к штрафу. К примеру, это установка аудиосистемы, перетяжка салона, замена чехлов сидений, смена отделочных материалов интерьера. Но только в том случае, если при этом не вносятся изменения в форму сидений и приборной панели, а также не перекрываются места, где установлены подушки безопасности.

Что касается внешних доработок, то в число разрешенных по-прежнему входят дефлекторы на капоте, боковых стеклах, брызговики, а также багажник на крыше, который прошел процедуру сертификации и может устанавливаться на штатные рейлинги автомобиля.

При этом устанавливать бампера, пороги, спойлеры без сертификата автопроизводителя в России запрещено. То же самое касается переоборудования выхлопной системы, снижения или увеличения клиренса машины, установки дополнительных световых приборов, специального оборудования (к примеру, фаркопа), установки или демонтажа газовых баллонов, замены внешних световых приборов (нештатный ксенон или LED-лампы).

Замена двигателя, трансмиссии, рулевого механизма, подвески, а также кузова, разумеется, также входит в этот список.

Все эти доработки возможны, но только с регистрацией в ГИБДД, а также проверкой в специальной аккредитованной лаборатории. В случае, если сотрудники дорожной полиции остановят автомобиль и обнаружат изменение в его конструкции по сравнению с заводской, то водителя ждет штраф в размере 500-800 рублей.

Кроме того, автомобилисту будет выписано предписание, согласно которому необходимо устранить незаконный тюнинг, либо не зарегистрировал их в должном порядке. Если это не сделать, то сумма наказания вырастает сразу до 5 тысяч рублей.

Но есть кое-что, что серьезней любого штрафа. Игнорирование дальнейших предписаний ГИБДД согласно пункту 6 части 1 статьи 18 Закона о регистрации транспортных средств карается снятием машины с учета, что повлечет собой аннулирование СТС и регистрационных номеров автомобиля.