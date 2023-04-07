В Россию привезли компактную альтернативу Lada XRay

Компания «АвтоВАЗ» с прошлого года не выпускает хэтчбек Lada XRay, полностью отказавшись от этой модели. Но на российском рынке сейчас можно найти похожие автомобили по формату, при этом не с сильно сокращенным уровнем оснащения, чем в том же «Икс Рее».

В частности, речь идет о модели Suzuki S-Presso, которую недавно начали поставлять в Россию по параллельному импорту. Редакция Daily-Motor.Ru обнаружила как минимум несколько объявлений о продаже таких машин на российском рынке на популярных отечественных классифайдах. Все они опубликованы от одной дилерской сети.

Длина Suzuki S-Presso составляет 3665 мм, ширина – 1520 мм, высота – 1549 мм, а размер колесной базы равен 2380 мм. Таким образом, автомобиль заметно компактнее той же Lada XRay, однако превосходит российскую 5-дверку, снятую с продаж по показателю дорожного просвета.

В основе модели лежит современная модульная архитектура Heartect, но в самом простом ее варианте. Привод, разумеется, как и в случае с XRay, может быть только передним.

Список оснащения городского «паркетника» уже в базовой версии включает в себя подушки безопасности, систему ABS и задние датчики парковки. В более дорогих вариантах S-Presso идет уже с кондиционером, мультимедийной системой и мультирулем.

В Россию ввозят машины, оснащенные литровым бензиновым атмосферным мотором, выдающим 67 лошадиных сил. Связку ему составляет МКПП. Стоят такие машины чуть дороже 1 миллиона 400 тысяч рублей.