На этом Nissan Skyline GT-R ездил актер Пол Уокер в «Форсаже». Машину выставили на продажу

Цены Nissan Skyline GT-R поколения R34 чрезвычайно высоки, во многом это связано с участием этой модели в киновселенной «Форсаж». Стоимость подобных экземпляров в заводском варианте может достигать отметки в сотни тысяч евро. Один из таких автомобилей недавно выставили на торги. У него интересная актерская карьера.

Кроме того, что он полностью выполнен в стиле автомобиля из «Форсажа», конкретно этим Nissan управлял герой актера Пола Уокера – Брайан О’Коннор (один из главных героев голливудской киноленты) в нескольких фильмах франшизы.

Машина сошла с конвейера в 2000 году и оснащена хорошо знакомым всем фанатам Skyline GT-R 2,6-литровым двигателем RB26, выдающим 276 лошадиных сил. Максимальная скорость такого спорткара составляет 250 километров в час.

В числе изменений, которые были внесены в дизайн машины, значатся специальные 19-дюймовые колеса Volk Racing, новый интеркулер, а также новый бортовой компьютер и регулятор давления «наддува» или вестгейт (Wastegate).

Цена легендарного купе пока не раскрыта, но все желающие могут принять участие в торгах, которые пройдут на площадке Bonhams с 28 апреля по 5 мая. Ожидается, что конкретно этот Nissan GT-R «уйдет с молотка» за рекордную сумму для таких автомобилей.