Первая совместная разработка VW и Ford: появились фото нового безымянного кроссовера

В Сеть утекли первые шпионские фотографии нового кроссовера, разработанного усилиями двух крупнейших автомобильных компаний – Volkswagen и Ford. Речь идет об электрическом SUV, премьера которого должна состояться уже в 2023 году.

Тестовые прототипы безымянной новинки удалось запечатлеть читателям японского издания «Spyder7». Все они, что логично для еще не представленной официально модели, в ходе испытаний были плотно закамуфлированы.

Напомним, в марте 2022 года компания Ford объявила о том, что укрепит свое партнерство с VW Group в области электронной мобильности. Стороны подписали соглашение, предусматривающее совместное использование платформ и производство автомобилей на одном и том же заводе.

Одной из архитектур, которая входила в список таких «тележек», была «MEB», лежащая в основе моделей VW ID.3, VW ID. 4 и других. Именно ее разработчики задействовали и для нового кроссовера Ford.

В Ford уже подтвердили, что в рамках этого партнерства в будущем представит семь электрических моделей, включая три легковушки и четыре коммерческих авто.

Подробности об электрическом кроссовере пока не раскрываются, но на данном этапе известно, что речь идет о среднеразмерном «батарейном» SUV, который по габаритам окажется компактнее Mustang Mach E, но больше, чем Ford Puma и VW ID.4.

Внешний облик новинки, вероятно, будет вдохновлен моделью Explorer с оквадраченными линиями кузова, узкими светодиодными фарами и прямоугольной задней дверью.

В продажу в Европе новинка Ford, построенная на платформе Volkswagen, может поступить уже в этом году. Ее предполагаемый запас хода составит 500 километров по циклу WLTP.

Производством кроссовера займется предприятие «Голубого овала» в Кельне (Германия).