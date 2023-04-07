От 500 до 5000 рублей: ГИБДД чаще всего штрафует нарушителей этих 5 правил

ГИБДД раскрыла список наиболее частых нарушений ПДД, которые допускают российские автомобилисты. В основу этого исследования легла статистика, собранная ведомством за 2022 год.

В общей сложности в прошлом году водителей в России оштрафовали 204 миллиона 100 тысяч раз, что на 11 миллионов 500 тысяч больше, чем в годом ранее.

Наибольшее количество наказаний оформлялось благодаря камерам фиксации нарушений – 183 миллиона 500 тысяч штрафов (+14,2% к 2021 году).

ТОП-5 самых частных административных штрафов в России за 2022 год, согласно статистике ГИБДД РФ:

превышение скорости – статья 12,9 КоАП РФ, предполагающая наказание в виде штрафа в размере от 500 до 5 тысяч рублей;

несоблюдение требований дорожных знаков или разметки – статья 12,6 КоАП РФ (штраф от 500 до 5 тысяч рублей при фиксации нарушения камерами);

нарушение правил применения ремней безопасности или мотошледмов (статья 12,6 КоАП РФ, штраф – 1 тысяча рублей);

проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика (статья 12,12 КоАП, подразумевающая штраф на сумму от 1 до 5 тысяч рублей при фиксации камерами);