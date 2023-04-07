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От 500 до 5000 рублей: ГИБДД чаще всего штрафует нарушителей этих 5 правил

Раскрыты самые популярные нарушения водителей в России. И наказания за них

Текст: Алексей Шмидт
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ГИБДД раскрыла список наиболее частых нарушений ПДД, которые допускают российские автомобилисты. В основу этого исследования легла статистика, собранная ведомством за 2022 год. 

В общей сложности в прошлом году водителей в России оштрафовали 204 миллиона 100 тысяч раз, что на 11 миллионов 500 тысяч больше, чем в годом ранее. 

Наибольшее количество наказаний оформлялось благодаря камерам фиксации нарушений – 183 миллиона 500 тысяч штрафов (+14,2% к 2021 году).

ТОП-5 самых частных административных штрафов в России за 2022 год, согласно статистике ГИБДД РФ:

  • превышение скорости – статья 12,9 КоАП РФ, предполагающая наказание в виде штрафа в размере от 500 до 5 тысяч рублей;
  • несоблюдение требований дорожных знаков или разметки – статья 12,6 КоАП РФ (штраф от 500 до 5 тысяч рублей при фиксации нарушения камерами);
  • нарушение правил применения ремней безопасности или мотошледмов (статья 12,6 КоАП РФ, штраф – 1 тысяча рублей);
  • проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика (статья 12,12 КоАП, подразумевающая штраф на сумму от 1 до 5 тысяч рублей при фиксации камерами);
  • нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона (статья 12,15 КоАП, согласно которой при фиксации камерами водителя ждет штраф в размере 1 тысячи 500 – 5 тысяч рублей).
Источник:Autonews

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