У Haval появился новый необычный кроссовер Ruge

Компания Haval продолжает расширять свою и без того широкую линейку автомобилей, представленную на китайском рынке (бренд, напомним, выпускает исключительно кроссоверы и внедорожники). Очередным пополнением в гамме «поднебесной» марки стал кроссовер под названием Ruge. Его главной «фишкой» является наличие сразу несколько версий, каждая из которых ориентирована под свой сегмент рынка.

Haval Ruge построен на модульной платформе L.E.M.O.N, которая ранее легла в основу бестселлера Jolion. У автомобиля есть как простой вариант, так и исполнение Max.

Обычный Ruge представляет собой «паркетник», по габаритам схожий с Toyota RAV4 или Honda CR-V. Длина машины составляет 4600 мм, ширина – 1877 мм, высота – 1675 мм, а размер колесной базы равен 1675 мм.

Приводит в движение кроссовер подзаряжаемая гибридная силовая установка на базе полуторалитрового атмосферного ДВС на 101 лошадиную силу и 132 Нм момента, который вращает передние колеса через 2-ступенчатую коробку передач DHT.

Впрочем, основная его задача заключается даже не в этом, а том, чтобы подзаряжать тяговый аккумулятор емкостью 19,2 кВт/ч. Пиковая мощность гибридной системы – 190 лошадиных сил и 370 Нм, а запас хода равен 96 км.

Альтернативный вариант – модели Haval Ruge, но с приставкой Max (на фото выше). Размеры этой модификации гораздо больше, чем в случае с простой моделью.

Длина равна 4758 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1725 мм, а колесная база – 2800 мм. Таким образом, Ruge Max является одноклассником таких автомобилей, как Geely Monjaro и Chery Tiggo 8.

Платформа у него точно такая же, как у обычного Ruge, но гибридных силовых установок может быть сразу две.

Первая повторяет оснащение «младшего» кроссовера, но бензиновый атмосферный мотор в составе гибрида форсирован до 116 л.с. и 135 Нм. Тогда как вторая модификация идет с 1,5-литровым «наддувным» двигателем на 154 «силы» и полным приводом с отдельным электромотором, установленным на задней оси (на 204 л.с. и 350 Нм). Максимальная отдача такой связки составляет 279 л.с. и 585 Нм.

В продажу оба варианта Haval Ruge поступят ближе к середине лета, а в перспективе могут доехать и до России.