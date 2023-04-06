Ford показал новую электрическую «хлебовозку» E-Transit Courier

Компания Ford добавила в линейку своих коммерческих моделей еще один электромобиль, который, как и в случае с электрическим кроссовером Escape EV, был разработан специально для европейского рынка.

В основе модели, получившей название E-Transit Courier, лежит модульная архитектура, специально разработанная инженерами «Форд» для нее и «паркетника» Puma. Оба эти автомобиля будут выпускать на мощностях завода компании в Румынии (город Крайова).

Новая «хлебовозка» Ford может похвастать наличием большого грузового отсека, а также увеличенными габаритами кабины. Ширина машины составила 1220 мм, что позволило уместить в ней сразу два европоддона.

Объем грузового отсека, заявленный автопроизводителем, составляет 2,9 кубических метра, а максимальная грузоподъемность модели составляет 700 кг.

Что касается тяги, то E-Transit Courier использует один электродвигатель на передней оси мощностью 136 л.с. Емкость аккумулятора Ford не раскрывает, но утверждает, что его можно заряжать напряжением до 100 кВ, а десяти минут зарядки достаточно для того, чтобы преодолеть около 87 километров.

Ожидается, что более подробная информация о технических характеристиках модели станет известна в ближайшее время. Примерно тогда же должен состояться и ее официальный дебют.